جامعة طنطا تقفز 81 مركزا بتصنيف "ويبومتركس" الإسباني للجامعات

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تقدم الجامعة في التصنيف الإسباني للجامعات "ويبومتركس" نسخة يناير 2024، حيث احتلت الجامعة المرتبة 11 بين الجامعات المصرية، كما احتلت المركز 26 على مستوى القارة الإفريقية، وعلى المستوى العالمي فقد حققت جامعة طنطا الترتيب 1275 ضمن أكثر من 31 ألف جامعة مشاركة بالتصنيف، لتتقدم 81 مركزًا عن آخر مركز تم نشره على موقع التصنيف.

تقدم الجامعة بتصنيف الـ"ويبومتركس" يعكس الجهود المبذولة في تطوير البوابة الإلكترونية للجامعة

وأكد رئيس الجامعة، أن تقدم الجامعة بتصنيف الـ"ويبومتركس" يعكس الجهود المبذولة في تطوير البوابة الإلكترونية للجامعة والكليات بما يواكب التكنولوجية العالمية، موضحًا أن تصنيف "ويبومتركس" يعد أكبر تصنيف أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي منذ عام 2004، ومؤشرًا لمدى التزام الجامعات بالاستفادة من الإنترنت لعرض ما لديها من محتوى معرفي ليستفيد منه الآخرين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة طنطا تضع على رأس أولويتها الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية، وتطوير البحث العلمي لتعزيز قدراتها التنافسية بين الجامعات، وذلك من خلال دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن التصنيف يعتمد على عدة معايير يأتي في مقدمتها الرؤية والظهور بنسبة 50%، من خلال تأثير محتويات الويب حيث يقيس عدد الشبكات الخارجية المرتبطة بصفحات الويب الخاصة بالمؤسسة البحثية، والشفافية (والانفتاح) بنسبة 10% حيث يعتمد على أعلى الباحثين الذين تم الاستشهاد بهم حيث يقيس عدد الاستشهادات لأعلى 310 باحث بناءً على منصة Google scholar باستثناء أعلى 20 قيمة متطرفة، والتميز 40%، ويستند إلى أعلى أوراق بحثية حيث يقيس عدد الأوراق البحثية من بين أفضل 10% الأكثر اقتباسًا خلال خمس سنوات في كل واحد من التخصصات الـ27 في قاعدة البيانات الكاملة بمنصة Scimago.