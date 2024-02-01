دورة تدريبية في اللغة العربية لـ"أئمة الغربية" بـ"آداب طنطا"

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا تنظيم كلية الآداب دورة تدريبية في اللغة العربية لـ50 إمامًا مرشحًا من مديرية الأوقاف بالغربية بدءًا من السبت 3/2/2024 ولمدة 4 أيام، في إطار التعاون بين جامعة طنطا ووزارة الأوقاف بالغربية.

البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الأوقاف، لتأهيل وتدريب الأئمة وتنمية مستواهم العلمي والثقافي

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الأوقاف، لتأهيل وتدريب الأئمة وتنمية مستواهم العلمي والثقافي في جميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب وكليات الجامعة لتدريب وتأهيل الأئمة وامدادهم بالعلوم الحديثة.

تقديم برامج جديدة مستحدثة في تدريب الأئمة، لتنمية وصقل قدراتهم علميًا ومعرفيًا

وأشاد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدور وزارة الأوقاف في الاهتمام بتقديم برامج جديدة مستحدثة في تدريب الأئمة، لتنمية وصقل قدراتهم علميًا ومعرفيًا، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع وزارة الأوقاف في تقديم برامج تدريبية متميزة.

عميد آداب طنطا حرص الكلية على أداء دورها المجتمعي من خلال التعاون مع الوزرات والهيئات

من جانبه، أضاف الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا أن عقد هذه الدورات يأتي في إطار حرص الكلية على أداء دورها المجتمعي من خلال التعاون مع الوزرات والهيئات

وأشار الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا، إلى أن هذه الدورات يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتستهدف صقل مهارات الأئمة وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيرات السريعة في المجتمع.