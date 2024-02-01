الغربية تفوز بالكأس الذهبى والمركز الأول جمهوريًا فى مكون ريادة الأعمال

حققت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، على المركز الأول، على مستوى الجمهورية والكأس الذهبية في مكون ريادة الأعمال خلال المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال الي سوق العمل المقام بالإسكندرية، في الفترة من 31 يناير – 3 فبراير، برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وتنظيم Work Force Egypt مشروع قوى عاملة مصر، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

المحافظة حصلت على أفضل أداء وإنجازات ومبادرات خلال المؤتمر

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المحافظة حصلت على أفضل أداء وانجازات ومبادرات خلال المؤتمر، بالإضافة إلى أفضل خمس ناقلي خبرة ريادة الأعمال معتمد من GIZ وقوى عاملة مصر.

عرض إنجازات عدد من المدارس الفنية والفندقية بالمحافظة

وأشار وكيل تعليم الغربية المهندس ناصر حسن إلى أنه تم خلال المؤتمر عرض إنجازات مدرسة السنطة الثانوية الصناعية العسكرية بنين، وعرض إنجازات مدرسة الشين الثانوية الصناعية بنات، عرض إنجازات مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، عرض إنجازات مدرسة طنطا النسيجية الثانوية العسكرية المتقدمة، عرض إنجازات مدرسة التجارية بنات بالمحلة الكبرى، وعرض إنجازات الوحدة الفرعية محافظة الغربية.

كما قدم ناصر حسن وكيل الوزارة، الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محافظ الغربية ومدير عام التعليم الفني، والسادة مكوني، وناقلي ريادة الأعمال، بالتعليم الفني بالغربية، والمدارس الفنية المشاركة في المؤتمر التنشيطي، على الجهد والأداء المتميز، متمنيا دوام التوفيق والتقدم لتعليم الغربية.