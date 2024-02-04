تحرير 239 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، في حملة على مدار الأسبوع الماضي، من ضبط 239 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.



وتلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير239 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان أسعار، وتلاعبًا في الأوزان، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.



تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.



تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

وفى سياق متصل، أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية عن تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية يتلاعبون في مواصفات الخبز في مركز زفتى، وذلك خلال 24ساعة.



وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز زفتى، وحررت 11 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.



وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.