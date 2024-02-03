السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مدرسة السنطة المتقدمة".. الغربية تفوز بالمركز الأول لأفضل وحدة مدرسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت اليوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، فعاليات المؤتمر بتكريم أفضل الوحدات المدرسية في تيسير الانتقال إلى سوق العمل، حيث حصدت مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، المركز الأول وحصدت مدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة العسكرية على المركز الثاني.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية وخلال فعاليات المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل وبحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني وبمشاركة العديدمن وكلاء الوزارة بالمحافظات.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه بالإضافة إلى الكأس الذهبي والمركز الاول في مكون ريادة الأعمال والابتكار على مستوى الوحدات الفرعية بالمدارس الخمس عشر نطاق عمل المشروع وقدم وكيل الوزارة الشكر لكل من الإدارة المركزيه للتعليم الفني ولمشروع قوى عاملة مصر.

وهنأ المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، المدارس الفائزة  وهي مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية ومدرسة السنطة الصناعية وومدرسة الشين الصناعية بنات ومدرسة المحلة التجارية بنات ومدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة  متمنيا للجميع دوام النجاح التوفيق والتقدم.

افضل الوحدات المدرسية تيسير الانتقال الي سوق العمل مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية مدرسة طنطا النسيجية الصناعية ومدرسة الشين الصناعية بنات

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