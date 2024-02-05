غلق 161 منشأة وتحرير 3002 محضر خلال حملات على الأسواق بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء التأكد من ضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 161 منشأة، والتحفظ على عدد 6787 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3002 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة، وتموين وتفتيش صيدلي، واشغال طريق ورخص محالّ و276 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 952 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

وشنت الأحياء نهاية يناير الماضي، حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بأحياء منتزه أول وشرق ومركز ومدينة برج العرب ضمن الموجة 22.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، كما كلف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مشددًا على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، وأن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه خلال الأيام الماضية من الموجة 22 تم تنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز ومدينة برج العرب، كما تم تنفيذ 3 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي منتزه أول، تنفيذ 2 قرار إزالة بنطاق حي شرق.

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