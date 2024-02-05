الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على637 مريضًا ضمن قافلة لجامعة الإسكندرية بقرية الوادي

قافلة جامعة الإسكندرية
قافلة جامعة الإسكندرية الطبية

نظمت جامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة إلى قرية الوادى بمنطقة كينج مريوط، لتقديم الخدمة الطبية لأهالى المنطقة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة، وفي إطار دور الجامعة فى خدمة المناطق الاشد احتياجا.

وقالت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الحالات من أهالي القرية، موضحة أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغ 637 حالة توزعت كالأتى: 61 حالة نسا، و92 جلدية، و92 باطنة، 110 أطفال، و49 أنف وأذن، و91 عظام، و83 أسنان، و59 رمد، وأضافت انه تم تحويل عدد من الحالات إلي المستشفى الرئيسي الجامعي منها 1حالة أطفال، 20 أسنان، و10 انف وأذن.


 وأوضحت أن شهدت القافلة إقبالًا كثيفًا من أهالى القرية، حيث أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لجامعة الإسكندرية لتواجد القافلة وتكراراها بشكل دورى لخدمة المواطنين بالقرية.

القوافل الطبية المجانية بالإسكندرية 

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافله طبية بقرية بنجر1 نهاية يناير الماضي بالوحدة الصحية للقرية.

واوضحت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة - أطفال  - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة- أسنان - جلدية - رمد)، وشارك فيها 59 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.


وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 995 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 6حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

قافلة جامعة الإسكندرية الطبية
قافلة جامعة الإسكندرية الطبية
قافلة جامعة الإسكندرية الطبية
قافلة جامعة الإسكندرية الطبية
قافلة جامعة الإسكندرية الطبية
قافلة جامعة الإسكندرية الطبية
جامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة قرية الوادى خدمة المجتمع الأشد احتياجا

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