الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد أبومطر: فلسطين لا زالت تخضع للاحتلال والمقاومة المسلحة حق مشروع

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور محمد أبومطر، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الأزهر فلسطين، إن القضية الفلسطينية لا زالت هي القضية القومية لمصر، ولا زالت مصر تقف أمام التهجير القسري للفلسطينيين، وتساعد الشعب الفلسطييني على إقامة دولته.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان “مستقبل الدور المصري في القضية الفلسطينية”، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد أبومطر، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الأزهر فلسطين، والدكتور صبحي عسيلة، عضو الهيئة الاستشارية ورئيس وحدة الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأدار الندوة الدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير بنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

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إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه قبل الأخير (صور)

إسرائيل تتحكم في فلسطين برا وبحرا وجوا وفي دخول وخروج الأفراد

وأضاف “أبومطر” أن فلسطين لا زالت تخضع لدولة الاحتلال فلم يتغير من الوضع شيئا، فإسرائيل تتحكم في فلسطين برا وبحرا وجوا، وتتحكم في دخول وخروج الأفراد، قائلا: "نحن شعب يسعى للتحرر لأن ما يحدث هو عدوان تجاه شعبنا، والمقاومة المسلحة جزء من الحق التي يتمتع به الدولة الخاضعة للاحتلال، فإسرائيل دولة احتلال ومن حق الشعب مقاومته.

 دولة الاحتلال من المفترض أن تكون ملزمة بكافة الاتفاقيات الدولية

وكشف أن دولة الاحتلال من المفترض أن تكون ملزمة بكافة الاتفاقيات الدولية، وليس اتفاقيات جنيف فقط، منوها بأن صراعنا القانوني لا يقف عند اتفاق جنيف بل كل الاتفاقيات الدولية مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، إلا أن الاحتلال يحاول دائما التنصل من كل هذا، وهذا يشكل انتهاك للقانون الدولي، وقد حولت المدنيين إلى أهداف مشروعة.

وأوضح أن تصريحات الدول الأوروبية بعد 7 أكتوبر، كانت تأهيل لتقبل الرأي العام الدولي، لما ستفعله دولة الاحتلال من جرائم، وقد شكلت دعوة جنوب إفريقيا صدمة لإسرائيل، حتى دفعت المجتمع الدولي للنظر إلى أن إسرائيل تعمل على إبادة المجتمع الفلسطيني.

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الدكتور محمد أبومطر رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الأزهر فلسطين القضية الفلسطينية التهجير القسري للفلسطينيين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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