الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صبحى عسيلة: 82% من المصريين أيدوا أحداث 7 أكتوبر.. و96% يرون ضرورة مواصلة المساعدات

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور صبحي عسيلة، عضو الهيئة الاستشارية ورئيس وحدة الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القضية الفلسطينية موجودة في عقيدة الشعب المصري، ولديها القدرة على أن تفرض توجهات وآراء المصريين، لأن الشعب المصري يعتبر القضية هي أمن قومي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان “مستقبل الدور المصري في القضية الفلسطينية”، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد أبومطر، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الأزهر فلسطين، والدكتور صبحي عسيلة، عضو الهيئة الاستشارية ورئيس وحدة الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأدار الندوة الدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير بنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأوضح أنه كان هناك ترحيب كبير من المصريين بأحداث 7 أكتوبر، ليس حبا في حماس فقط، بل كرها في إسرائيل أيضا، مشيرا إلى أن سلام إسرائيل مع مصر هو رسمي فقط لم يصل ولن يصل إلى الشعب، وإسرائيل دائما تستجدي عداء المصريين والعرب حتى في بعض الأوقات التي كانت فيها توجهات نحو السلام، لأن العلاقة على المستوى الشعبي معدومة وهذا ما يستغربه الإسرائيليون بعد كل هذه العقود، وهذا ما عبر عنه الناس في الشارع والبرلمان والسوشيال ميديا.

وأضاف أن الإعلام المصري سخر محتواه للقضية الفلسطينية، حتى لا تغيب عن الشارع، والإعلام تعامل مع الموضوع على أنه قضية رئيسية.

واستطرد أن هناك استطلاع رأي كشف عن أن 82% من المصريين رأوا أن حماس لها الحق فيما فعلته في 7 أكتوبر، كما أن نظرة المصريين لحماس نظرة إيجابية، كما أن هناك 86% من المصريين رأوا أنه لا يجب ألا تتخلى حماس عن فلسطين، وهناك 75% يعتبرون القضية الفلسطينية رئيسية وأساسية بالنسبة لهم، وهناك 96% من المصريين يرون ضرورة مواصلة تقديم المساعدات بأكبر قدر ممكن إلى الجانب الفلسطيني.

واختتم أن الموقف المصري الرسمي واضح لا لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير، فالأمر محسوم، كما أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة لإدخال المساعدات.

واختتم أن الموقف المصري الرسمي واضح لا لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير فالأمر محسوم كما أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة لإدخال المساعدات معرض القاهرة واختتم أن الموقف المصري الرسمي واضح لا لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير أجنحة معرض القاهرة

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