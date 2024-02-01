سعد الدين الهلالى: مصر مستقرة ومستمرة بشعبها القادر على الوقوف أمام التحديات

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، إن مصر مستقرة ومستمرة بشعبها القادر على الوقوف أمام ما يعرف بالربيع العربي، موضحًا أن مصر لديها من 10 إلى 20 مليون لاجئ، جميعهم تركوا بلادهم بسبب أحداث الربيع العربي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها قاعة "فكر وإبداع"، في بلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن محور "كاتب وكتاب"، لمناقشة كتاب "شطر الإيمان في الطهارتين الصغرى والكبرى ونائبهما"، للدكتور سعد الدين الهلالي، بحضور الدكتور عبدالحي عزب، والدكتور محمد عبدالستار رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار الندوة الإعلامي أحمد سالم.

وأضاف سعد الدين الهلالي، أن مصر وقفت أيضًا أمام تصفية القضية الفلسطينية على حساب بلادنا، ووقفت شامخة أمام كل التحديات، ومصر دائمًا تقبل التحدي مقابل الحفاظ على الكرامة والإنسانية والعزة والشرف، منوهًا بأن العالم كله استغرب من الدولة التي وقفت أمام كل هذه التحديات.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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