محمد عبدالستار: "شطر الإيمان في الطهارتين" عمل جامع وشامل

قال الدكتور محمد عبد الستار، رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الوحي لم ينقطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام الأزهر الشريف قائم بعلمائه وطلابه وحريصون على نشر الفكر الوسطي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها قاعة "فكر وإبداع"، في بلازا 1 بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن محور "كاتب وكتاب"، لمناقشة كتاب "شطر الإيمان في الطهارتين الصغرى والكبرى ونائبهما"، للدكتور سعد الدين الهلالي، بحضور الدكتور عبدالحي عزب، والدكتور محمد عبدالستار رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار الندوة الإعلامي أحمد سالم.

وأضاف أن كتاب الدكتور سعد الدين الهلالي هو عمل جامع وشامل لكل ما يخص شئون الطهارة، وهو يمس نقطة مهمة في حياة كل مسلم وهو الطهارة التي تعتبر هي شطر الإيمان فلن يستطيع المسلم أداء العبادات بدون الطهارة، ولن يستطيع أن يكون الإنسان إنساناً بدون طهارة النفس.

وأشار إلى أن الدكتور سعد الدين الهلالي حرص خلال كتابه على تبسيط وتيسير كل ما يتعلق بالطهارة للفقهاء والمتفقهين بأسلوب مهذب ومرن، فعلى الرغم من أن الكتاب جمع الآراء الفقهية المعروفة حول هذه المسألة، فحرص الدكتور سعد الدين هلالي أن يكون الكتاب لعامة الناس.

ولفت: إلى أن الكتاب حاول خلاله الدكتور سعد الدين هلالي أن يكون ليس فقط من أجل عامة الناس، ولكنه أيضا هدف إليه أن يكون هذا الكتاب لطلاب العلم، وكان لا بُد على الكاتب أن يوضح لنا من بين الآراء الفقهية التي يعرضها خلال الكتاب ما هو القول الراجح في كل مسألة فقهية.