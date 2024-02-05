الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه قبل الأخير (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبالًا كثيفًا للزوَّار في الساعات الأولى من فتح أبوابه للرواد في يومه قبل الأخير.

وتوافد الكثيرون من مختلف الجنسيات والبُلدان، على معرض الكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات والدولية، في التجمع الخامس.

معرض القاهرة للكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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IMG-20240205-WA0043
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معرض القاهره الدولي للكتاب إقبالا كثيفا للزو ار معرض الكتاب نصنع المعرفة نصون الكلمة الهيئة المصرية العامة للكتاب

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