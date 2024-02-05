بينها "الوضع الفلسطينى الراهن".. أجندة معرض الكتاب فى يومه قبل الأخير

قبل يومه الأخير، تتواصل فعايات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم 5 فبراير، وفي هذا التقرير نرصد لكم التفاصيل الكاملة لـ أجندة معرض الكتاب والذي تمتد حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 في دورته الخامسة والخمسين.

فعاليات وندوات القاعة الرئيسية ــ قاعة سليم حسن

ففي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بقاعة بلازا 1، ندوة بعنوان “مستقبل دور مصر في القضية الفلسطينية”، ويشارك فيها كل من: د. صبحي عسلية، د. ضياء رشوان، د. محمد كمال، اللواء محمد إبراهيم الدويري، ويدير اللقاء د. جمال عبد الجواد.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ وضمن محور “مستقبليات”، يعقد في الثانية، لقاء بعنوان “الوضع الفلسطيني الراهن”، بمشاركة كل من: د. رياض الخضري، النائب رياض الخولي، النائب طارق رضوان، السفير محمد العرابي، ويديرها محمد نشأت.

يعقبها في الرابعة وضمن محور ظواهر ثقافية اجتماعية، ندوة “مصر والقضية الفلسطينية”، بمشاركة: النائب أحمد مقلد، السفير بركات الفرا، اللواء محمد الغياري، د. محمد فايز فرحات، ويديرها النائب محمد عزمي.

يليها في السادسة وضمن اللقاء الفكري، مع د. المتوكل طه بعنوان “فلسطين الشاعرة”، ويحاوره د. محمد الباز.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان “مبدعون وجوائز”، ضمن محور كتاب وجوائز.. بمشاركة كلا من: د. محمد زيدان، الناقد مدحت صفوت، وتديرها د. آية عبد الرحمن.

وفي الثانية والنصف، وضمن محور تجارب ثقافية، أمسية بعنوان “توأمة الشعر والخيوط: رواية اللغة الصامتة”، بمشاركة د. أشرف عبد الحميد، ومريم عيسي عزيز، وتديرها هالة الحملاوي

وضمن محور ضيف الشرف، يعقد في الرابعة لقاء بعنوان “التأثير العربي في أدب الأطفال”، يليها لقاء الرسامين التواصل البصري، وبعدها لقاء الكتاب المصريون والنرويجيون، وتدير اللقاء شيرين عبد الوهاب.

يعقبها في السادسة وضمن محور تجارب ثقافية أيضا، ندوة “حركة الترجمة الأدبية في أوكرانيا من وإلي العربية”، ويتحدث فيها السفير ميكولا ناهورني، المستشار فولوديمير مارتينينوك، السكرتير الثاني فلاديسلاف رودنيك، د. سمير مندي، ويديرها د. محمود القيعي.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض الكتاب، اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي بقاعة بلازا 2، ينطلق في العاشرة صباحا المؤتمر الخامس من مؤتمرات المعرض تحت عنوان “نازك الملائكة”، وتبدأ أولي جلساته في الحادية عشرة والنصف، بعنوان “قراءات في قضايا الشعر المعاصر”.

وفي الواحدة والنصف الجلسة الثانية “اللغة الشعرية في أدب نازك الملائكة”، وفي الثالثة تعقد الجلسة الثالثة بعنوان “نازك الملائكة وخطاب الجمهور”، وفي الخامسة والنصف تعقد الجلسة الرابعة "حوار السيرة المئوية لنازك الملائكة بين بغداد والكويت والقاهرة.

ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في الثانية عشرة، وضمن محور “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “رواد المواطنة في مصر”، ويناقشه أكرم القصاص وهاني لبيب، ويديرها أحمد أيوب.

يعقبها في الثانية، وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة مجموعة “العجوز بائع المسافات” للكاتب محمد ممدوح، ويناقشها كلا من: د. يسري عبد الله، إنجي همام، ويديرها محمد عطية.

يليها في الرابعة مناقشة كتاب “عاصمة الخلود”، لمحمد إبراهيم، ويناقشه كلا من: د.محمد الباز، د. مها فهيم، ويديرها هاني النحاس.

وضمن محور “الأعمال الروائية”، تعقد في السادسة، ندوة لمناقشة رواية ”يونيفيرس"، للكاتبة رضوي الأسود، ويناقشها كلا من الكاتبين: د. لنا عبد الرحمن، ود. محمد سليم شوشة، ويديرها الكاتب طارق الطاهر.

وضمن أجندة معرض الكتاب اليوم أيضا، وفي إطار برنامج المؤسسات الثقافية المصرية، تستقبل قاعة بلازا 1، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان “الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: الفرص والتحديات”، يتحدث فيها كل من: د. مروة زين العابدين، هبة السيد نصار، د. ياسين الشاذلي، وتديرها ولاء سليم.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض الكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثانية عشرة، ولقاء مع شعراء بادية مطروح والإسكندرية والبحيرة. وهم: حامد عبد المعز، خالد بوعلام، عبد القادر طريف، عرفة الفردي، كامل الماوي، كيلاني الجازوي، محمود الحبوني، منصور العميري، وتديرها د. أحلام أبو نوارة.

يعقبها في الساعة الثانية بعد الظهر، القراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: إبراهيم الرفاعي، أحمد البربري، حازم مبروك، الشاعر العراقي حسين القاصد، خالد حريب، رانيا النشار، رضا أحمد، سوزان عبد العال، مني رؤوف، وتديرها د. نانسي إبراهيم.

وفي الرابعة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعر العراقي هاشم شفيق، ويحاورها د. هاني الصلوي.

يليها في السادسة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد الجعفري، أحمد سراج، أسامة بدر، أسامة شهاب، حاتم عبد الهادي، رجب الصاوي، علي عطا، فتحي عبد السميع، فولاذ عبد الله الأنور، نجاة علي، النوبي عبد الراضي، ويديرها الشاعر حازم البهواشي.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض الكتاب، وعلي مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشر ظهرا.

يعقبها في الواحدة والنصف، عرض لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، ويعقبها في الثالثة عرض فرقة الشلاتين للفنون التلقائية، والفرقتية تابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة.

أما عن الفقرات الفنية بمسرح بلازا 2، فتبدأ أيضا في الثانية عشر ظهرا، عرض “الليلة الكبيرة”، قطاع الإنتاج الثقافي.

وفي الواحدة والنصف، عزف موسيقي “كارين آن بوليو” ضيف الشرف النرويج.

وفي الثالثة عرض “ الأراجوز” صندوق التنمية الثقافية.

وفي الرابعة والنصف عرض لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية، والتابعة أيضا للهيئة العامة لقصور الثقافة.