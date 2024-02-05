"اقرالي" منصة تساعد المواطنين على التعمق في القراءة.. والمسئول عنها: يوجد إقبال كبير من الشباب

أقبل العديد من المواطنين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، على منصة "اقرألي" وهي منصة تعمل على تحويل الكتب لصوت لمن لا يهوى القراءة ويريد فقط سماعها.

ومن جهته؛ قال جرجس ناجي، مسئول المنصة في تصريح خاص لـ"الدستور": المنصة بها أكثر من ١٠٠٠ كتاب في جميع المجالات التي تخص الكبير والصغير، مشيرا إلى أنه منذ بداية المعرض تم العديد من الاشتراكات عبر الأبليكيشن الخاص بالمنصة.

وأوضح أنه يوجد خصومات هائلة بسبب معرض الكتّاب ويوجد عرض أسبوع مجانا لكل من يشارك، مضيفا: الإقبال على معرض الكتاب هذا العام كبير يفوق الأعوام الماضية وأكثر ما لفت نظري هو وجود الشباب بكثرة في المعرض هذا العام.

وكان قد تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال55، خلال 11 يومًا من فتح أبوابه للجمهور، حاجز 4 ملايين زائر، حيث وصل عدد زائريه أمس الأحد، نحو 288,785 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى 4,097,409 زائرًا، مُحققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشهد معرض القاهرة الدُولي للكتاب، اليوم الإثنين، فعاليات "يوم الثقافة والتراث الفلسطيني" ، حيث تُنظم به وزارة الثقافة، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، منها ندوات "دور مصر في القضية الفلسطينية"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويتحدث فيها الدكتور صبحي عسيلة، والدكتور ضياء رشوان، واللواء محمد إبراهيم الدويري، وندوة "مستقبليات الوضع الفلسطيني الراهن"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، يتحدث فيها الدكتور رياض الخضري، والنائب طارق الخوري، والنائب طارق رضوان، والسفير محمد العرابي، وندوة "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى"، ويتحدث فيها النائب أحمد مقلد، والسفير بركات الفرا، اللواء محمد الغباري، والدكتور محمد فايز فرحات.

كما تشتمل فعاليات اليوم على إقامة ورشة للخط العربي بجناح صندوق التنمية الثقافية، و عرض لكورال أطفال فلسطين على مسرح بلازا ، وعدد من الفعاليات بجناح الطفل أهمها: افتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، ورش تلوين "المسجد الأقصى"، رسم على الوجوه "علم فلسطين"، ورشة للخط العربي "في حب فلسطين"، ورشة حكي "فلسطين العربي، لقاء حول كتاب "القدس" للدكتورة صفية إسماعيل، وغيرها.

معرض القاهرة للكتاب

يُذكر أن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتأتي تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.