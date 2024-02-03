السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤلفة سلسلة "الحب والرعب": الروايات تضمن قصصاً تحمل في نهايتها رسائل معينة

سالى عادل
سالى عادل

قالت سالي عادل مؤلفة سلسلة الحب والرعب في المؤسسة العربية الحديثة "روايات مصرية للجيب"، إن هذا العدد يمزج الرومانسية بالحب، وتشارك فيه معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55.

وشرحت خلال تصريحاتها لـ"الدستور" فكرة الرواية الخاصة بها، مشيرة إلى أنها تدور حول وجود بعض الأشخاص الذين قد تبدو ملامحهم بريئة، في حين أن بداخلهم يكمن الشر، ولذلك يتم التوعية خلال الرواية بهذه الأنواع من البشر وكيفية التعامل معهم.

وأضافت أن الروايات تضمن قصصاً تحمل في نهايتها رسائل معينة.

وأكدت أن القارئ منذ 30 عاماً وحتى الآن، ما زال مستمراً في القراءة، ويأتي العديد من المواطنين من كافة المحافظات سنوياً إلى معرض الكتاب للحصول على النسخ الجديدة من روايات مصرية للجيب.

معرض الكتاب 2024

تقام هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

سالى عادل سلسلة الحب والرعب المؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2024

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