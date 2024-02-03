مؤلف سلسلة العصور فى "روايات مصرية للجيب": مازال يوجد إرتباط عاطفى بين المواطنين ومعرض الكتاب

عبر الدكتور سيد زهران مؤلف سلسلة العصور والطارق التابعة للمؤسسة العربية الحديث «روايات مصرية للجيب»، أن هذا العام صدر له العدد رقم 9 من الروايات الخاصة به، ويشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55.

أضاف فى تصريح خاص لموقع الدستور أن هذا العام هو العام الخامس له للعمل مع المؤسسة، مؤكدًا أن الكتب هذا العام عليها إقبال شديد على غير المتوقع حيث كان من المتوقع عدم الاقبال بسبب غلاء الأسعار.



وأضاف خلال تصريحاته: مازالت الكتب والقراءة وسيلة هروب من الضغوط للمواطنين والمعرض مازال محافظ على هيبته ومكانه ويوجد ارتباط عاطفى شديد جدًا به، تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.