"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة حول "إعادة إنتاج التراث الشعبى".. اليوم

"إعادة إنتاج التراث الشعبي" محور اللقاء الذي يحاضر فيه دكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والذي يعقد في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

إعادة إنتاج التراث الشعبي

وندوة إعادة إنتاج التراث الشعبي، تنظمها لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس، ويحاضر فيها دكتور سعيد المصري، ويناقشه أعضاء اللجنة، كما تبث الندوة أونلاين عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب.

في هذا اللقاء يتناول دكتور سعيد المصري، إعادة إنتاج التراث الشعبي، وما يعنيه بإعادة إنتاج التراث الشعبي، وما يشمله من قدرة أساليب الحياة في أي مجتمع علي استمرار أهم ملامحها عبر التغيير، وهذا يعني أن انتقال العناصر الثقافية رأسيًا عبر الأجيال، أو أفقيًا خلال التواصل الإنساني، لا يعني استنساخًا كاملًا وحرفيًا لكل ملامحها، ولا يعني أيضًا فناءها واستبدالها كليًا بعناصر جديدة.

كما يتطرق دكتور سعيد المصري، خلال اللقاء إلى إلقاء الضوء علي العلاقة بين الثقافة والبينة الاجتماعية، وتاريخ بدء دراسات التراث الشعبي في مصر تحديدًا منذ سبعينيات القرن الماضي بتأصيل مفهوم التراث وتحديد عناصره ووضع حدود منهجية صارمة لكيفية دراسته وجمعه.

ودكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، ارتكزت مسيرته العلمية على البحث بمنهج علمي وتفكير نقدي متعمق في تحليل قضايا الواقع من منظور موسع يأخد في اعتباره منهج التحليل الثقافي ورؤي العالم في الأنثروبولوجيا، والاهتمام بإجراء دراسات علمية منطلقة من نظريات معاصرة، والشراكة في المجال العام، وهو بذلك يعد امتدادًا لمدرسة علم الاجتماع الحديث والمعاصر المصرية، وهي مدرسة تتميز بصرامة المنهج العلمي في تناول الظواهر المجتمعية الجديرة بالدراسة، ووثيقة الصلة بالواقع المصري، مع الجدية والدقة في الالتزام بالإجراءات البحثية، فضلًا عن تنوع اهتماماتها، ومواكبتها للتطورات العالمية.

حصل دكتور سعيد المصري، على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع التنمية وبناء الدولة في العام 2021، عن كتابه "تراث الاستعلاء بين الفلكلور والمجال الديني"، وله العديد من الدراسات الاجتماعية، منها كتابه: الشرع يحكم في البادية: دراسة لعملية أسلمة المجتمع البدوي في مصر، وكتابه إعادة إنتاج التراث الشعبي، والصادر عن المجلس الأعلي للثقافة، وقبل أيام صدرت عنه طبعة جديدة طرحتها هيئة قصور الثقافة.