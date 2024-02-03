الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عدد زائرى معرض الكتاب فى 10 أيام يتخطى إجمالى رواده العام الماضى

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 10 أيام من استقبال الجمهور، رسميًا، إجمالي عدد زائريه بكل أيام المعرض العام الماضي، حيث وصل عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب،  اليوم السبت 3 فبراير 2024، نحو 305185 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى  3808624 زائرًا.

 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيرى غير المسبوق اليوم، والذي شهدته ساحات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يُمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين،  ورغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، مُشيرة إلى أن المعرض كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية".


ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للقائمين على تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيامه القادمة المتبقية.


يشار إلي أن الدورة الخامسة والخمسين لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 فبراير 2024، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

 

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور سليم حسين ليكون شخصية المعرض الرئيسية، بينما اختير كاتب الأطفال يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض الطفل.

معرض القاهره الدولي للكتاب مشهد حضاري متميز الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهوية والثقافة المصرية نصنع الكلمة نصون الكلمة ونصنع المعرفة

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