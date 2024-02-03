الباحثة العمانية عائشة الدرمكى: التقنيات الحديثة من التحديات التى تواجه التراث الثقافى

ضمن فعاليات معرض الكتاب

تحدثت الباحثة العمانية دكتورة عائشة الدرمكي، خلال ندوة التراث الثقافي في عالم متغير"، عن أثر الذكاء الاصطناعي، علي التراث الشعبي والفلكلور، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

التقنيات الحديثة من التحديات التي تواجه التراث الثقافي

وقالت "الدرمكي": التغيرات الثقافية في العالم بشكل عام متسارعة وكثيرة جدًا، وهذه المتغيرات أصبحت تؤثر بشكل مباشر جدًا علي التراث الثقافي بشكل خاص، ولأن هذه المؤثرات متسارعة جدًا، نتناول موضوع التقنية.

وأوضحت دكتورة عائشة الدرمكي: التقنية اليوم تمثل واحدًا من أهم المتغيرات والتحديات التي تواجه التراث الثقافي. وبطبيعة الحال هناك إيجابيات كثيرة جدا للتقنية سواء كانت في مجال الذكاء الاصطناعي وحماية التراث الثقافي. وكثير من المهارات التي يكتسبها الفرد في المجتمع خاصة بين الشباب في مجالات الابتكار في التراث الثقافي، لكن أيضًا هذه التكنولوجيا المتسارعة تجعل التراث الثقافي يواجه الكثير من التحديات، منها موضوع جمع التراث، وحمايته وصونه يرتكز علي التقنيات الحديثة، وتحويل مواد التراث الثقافي بأشكالها المختلفة إلي أشكال رقمية ورقمنتها، وهي وسيلة من وسائل حفظ التراث.

واستدركت خلال مشاركتها في لقاء التراث الثقافي في عالم متغير: ولكن هذه التقنيات من التحديات أيضًا التي تواجه التراث الثقافي، سواء وسائل التواصل الاجتماعي وليس انتهاء بالذكاء الاصطناعي، وما يواجه التراث الثقافي في ظل شات الجي تي بي وغيرها من وسائل الذكاء الاصطناعي، وأصبح التراث الثقافي، يواجه مشاكل كثيرة علي مستوي الحماية، وعلي مستوي الملكية الفكرية، وعلي مستويات أخري، وأصبحت الآن رقمنة التراث الثقافي يواجه العديد من التحديات، ولذلك إذا قلنا إن الذكاء الاصطناعي يمثل مخاطر كثيرة علي التراث الثقافي، علي الرغم من محاولة الكثير من الدول حوكمة وسائل التقنية، وسن سياسات وتشريعات أخلاقية، ولكن ما زال هنا الكثير من المخاطر من الذكاء الاصطناعي في أشكاله الكثيرة خاصة، الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولفتت "الدرمكي" إلي: إذا نظرنا إلي المسألة بشكل أبسط نجد أن وسائل التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك أو اليوتيوب والانستجرام وغيرها، وجدنا أن هناك جانبًا من التراث الثقافي، فوجدنا حكايات ووثائق أغنيات، أمثال وعادات وتقاليد وغيرها من التراث الثقافي الذي نجده لدي المختصين والهواة ساعدت في جمع التراث ورقمنته.

واختتمت: "الدرمكي" مشددة علي: إذن هناك العديد من التحديات والأخطار والتحديات التي تنعكس علي حماية هذه المواد الموجودة في هذه الصفحات. هناك أيضًا إشكالات في استدامتها وحمايتها، لذا هناك دعوات كثيرة من مؤسسات ومنظمات من دول عدة تحاول أن تحل هذا الإشكال، ولكنه للأسف يتزايد كما قلت في سياقات عدة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ومن الإشكالات الأخرى في هذا العالم المتغير، هي الإشكالات السياسية وما لها من انعكاس علي التراث الثقافي، فكلما كانت هناك صراعات سياسية كان لها انعكاس سيئ علي التراث الثقافي بشكل خاص.