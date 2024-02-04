صحيفة إيفوارية: كولر مرشح لتدريب منتخب الجزائر خلفًا لـ بلماضي

أفادت تقارير صحفية إيفوارية، بأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن المرشحين على طاولة الاتحاد الجزائري لتولي تدريب محاربي الصحراء خلال الفترة المقبلة.

وفقًا لصحيفة AFRIKFOOT الإيفوارية، فإن المدرب السويسري ضمن ترشيحات الاتحاد الجزائري لخلافة جمال بلماضي المدير الفني للفريق والذي تمت إقالته من منصبه بعد وداع محاربي الصحراء كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات.

وأكدت الصحيفة الإيفوارية، أنه قد تم ذكر اسم مارسيل كولر إضافة إلى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قد تم طرحهما على الاتحاد الجزائري.

وكان كولر قد تمكن من قيادة الأهلي للتتويج بستة ألقاب هي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر بالإضافة إلى السوبر المصري 3 مرات، والحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

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