الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة إيفوارية: كولر مرشح لتدريب منتخب الجزائر خلفًا لـ بلماضي

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أفادت تقارير صحفية إيفوارية، بأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن المرشحين على طاولة الاتحاد الجزائري لتولي تدريب محاربي الصحراء خلال الفترة المقبلة.

وفقًا لصحيفة AFRIKFOOT الإيفوارية، فإن المدرب السويسري ضمن ترشيحات الاتحاد الجزائري لخلافة جمال بلماضي المدير الفني للفريق والذي تمت إقالته من منصبه بعد وداع محاربي الصحراء كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات.

وأكدت الصحيفة الإيفوارية، أنه قد تم ذكر اسم مارسيل كولر إضافة إلى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قد تم طرحهما على الاتحاد الجزائري.

وكان كولر قد تمكن من قيادة الأهلي للتتويج بستة ألقاب هي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر بالإضافة إلى السوبر المصري 3 مرات، والحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضا.. منتخب الجزائر يتفاوض مع كارلوس كيروش لخلافة جمال بلماضى

السويسري مارسيل كولر الاهلى جمال بلماضي منتخب الجزائر الاتحاد الجزائري

مواد متعلقة

باستثناء عبدالقادر.. كولر يرفض رحيل رباعى الأهلى فى انتقالات الشتاء

منتخب الجزائر يتفاوض مع كارلوس كيروش لخلافة جمال بلماضى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة تعديل تخفيف الأحمال فى رمضان

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين