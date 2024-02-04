بدء تلقي التظلمات في جميع المراحل الدراسية لمدة 15 يوما بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية بدء التظلمات لجميع المراحل اعتبارا من اليوم ولمدة (١٥) يوم عمل.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن النظر بالتظلمات له شروط أولها التقدم من قبل ولي الأمر وتسديد مصروفات رمزية.

التصحيح يسير وفق ضوابط ومعايير

وأشار المصدر لـ"الدستور" الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن التظلمات بالمديرية تسير وفق لمعاير وضوابط داخل المنظومة مؤكدا على أن المراجعة تتم من قبل أكثر من مصحح في المادة الواحدة.

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ %، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة، حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة، ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦ %، ونتائج امتحانات إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتائج المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتائج امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤ %.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.