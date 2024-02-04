الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين القاهرة: ضبط 6 طن دقيق مجهول المصدر ومنع استخدامها داخل مخبز وحلواني بالعباسية

ناصر ثابت عبد السلام
ناصر ثابت عبد السلام

شنت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة برئاسة المحاسب ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول وزارة التموين مدير المديرية بالقاهرة، حملة لتشديد الرقابة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6 أطنان من الدقيق استخراج 72% مجهول المصدر داخل مخبز وحلواني بميدان العباسية، وجرى التحفظ على الكمية، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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كما جرى تحرير 349 قضية تموينية شملت عدم وجود شهادة صحية وأغذية مجهولة المصدر، تضمنت مخالفات فواتيرغش تجاري وأوکازيون وهمي، ومزاولة عمل بدون ترخيص وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر ومخالفات عدم اعلان عن الاسعار

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واكد مدير تموين القاهرة إحكام الرقابة على المخابز والأسواق، ومعرفه مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية وملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشددا على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية ليل نهار دون توقف وفي أي مكان بالقطاعات الأربع لمحافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، محذرا المتلاعبين بالدعم والمستغلين والمخالفين بالملاحقة القانونية في كل وقت وفي أي مكان.

 

 

من جهة اخري مديرية التموين والتجارة  بالعاصمة برئاسة وكيل اول وزارة التموين والتجارة ناصر ثابت بأنه سوف يتم بدء  ( الاوكازيون الشتوي ) لعـام 2024 إعتبـارًا مـن يـوم الإثنـيـن الموافق ٥ / ٢ /٢٠٢٤ ولمدة شهر على أن يكون لكل محل اسبوعين علي ان تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  كما شدد مدير تموين القاهرة علي ضرورة ان تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ·

ويتم ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشارك، على أن تقوم بتوضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.

مشددًا على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والإلتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏

جدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد أصدر قرارًا ببدء موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» لعام ‏‏2024 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5 فبراير ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

وتضمن قرار وزير التموين ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

ويهدف الأوكازيون الشتوي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع  للمواطن بأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 50%، وأحيانا تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع

ويشدد  ناصر ثابت مدير تموين العاصمة علي ضرورة  إلتزام  التجار بإستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة إدارة التجارة الداخلية حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين

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تموين القاهرة مديرية التموين والتجارة بالقاهرة المحاسب ناصر ثابت عبد السلام وكيل اول وزارة التموين بالقاهرة الرقابة على الأسواق والثلاجات المحلات التجارية

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