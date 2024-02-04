عاجل.. الجيش الأمريكى يعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات، أمس السبت، دمرت ستة صواريخ مضادة للسفن تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي «سنتكوم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الصواريخ كانت معدة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر.

وحددت القوات الأمريكية الصواريخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وارتأت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتشن قوات جماعة أنصار الله «الحوثيين» هجمات تستهدف السفن العابرة البحر الأحمر بتجاه موانئ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على العدوان المستمر ضد قطاع غزة.

وشكلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليًا قالت إنه يهدف لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، ولاحقًا شنت هجمات استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في الأراضي اليمنية.

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 2325 مجزرة ذهب ضحيتها 27 ألفا و238 شهيدا ومفقودا، منهم 12 ألف طفل وأكثر من 8 آلاف امرأة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.