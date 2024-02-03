الكاتبة صفاء النجار: معرض الكتاب عُرس ثقافى.. والإقبال عليه كبير

قالت الكاتبة صفاء النجار، إن إقبال المصريين على حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، رغم الأزمة الاقتصادية، دليل على أن الشعب المصري يحب القراءة بصورة كبيرة.

وأضافت "النجار"، خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية "ten" أن أعداد زيارات المعرض في الأمس فقط وصلت لـ850 ألف مواطن، مشيرة إلى أن تنظيم المعرض كان رائعًا ويقف وراءه الكثير من المؤسسات الداعمة لهذا الجهد، والكثير من دور النشر الكبيرة.

وتابعت: "معرض الكتاب هو عُرس للثقافة المصرية، ودور النشر المشاركة في المعرض متنوعة وأسعار الكتب متعددة، وأي شخص يرغب في شراء الكتاب سيتجه للسعر المناسب"، معقة: "إذا قررت أن تقرأ، فتستطيع الحصول على الكتب، خاصة أن المعرض يحتوي على العديد من الكتب بأسعار مخفضة جدًا".

الدولة معنية بتطوير وعي المواطن

وأشارت إلى أن الحديث عن أن الجمهور يريد المحتوى غير الجيد طرح غير سليم، خاصة أن الدولة معنية بتطوير وعي المواطن، لأن هذا سيعود بالمردود الإيجابي عليها.