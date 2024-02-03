الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكاتبة صفاء النجار: معرض الكتاب عُرس ثقافى.. والإقبال عليه كبير

صفاء النجار
صفاء النجار

قالت الكاتبة صفاء النجار، إن إقبال المصريين على حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، رغم الأزمة الاقتصادية، دليل على أن الشعب المصري يحب القراءة بصورة كبيرة. 

وأضافت "النجار"، خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية "ten" أن أعداد زيارات المعرض في الأمس فقط وصلت لـ850 ألف مواطن، مشيرة إلى أن تنظيم المعرض كان رائعًا ويقف وراءه الكثير من المؤسسات الداعمة لهذا الجهد، والكثير من دور النشر الكبيرة.

وتابعت: "معرض الكتاب هو عُرس للثقافة المصرية، ودور النشر المشاركة في المعرض متنوعة وأسعار الكتب متعددة، وأي شخص يرغب في شراء الكتاب سيتجه للسعر المناسب"، معقة: "إذا قررت أن تقرأ، فتستطيع الحصول على الكتب، خاصة أن المعرض يحتوي على العديد من الكتب بأسعار مخفضة جدًا".

الدولة معنية بتطوير وعي المواطن

وأشارت إلى أن الحديث عن أن الجمهور يريد المحتوى غير الجيد طرح غير سليم، خاصة أن الدولة معنية بتطوير وعي المواطن، لأن هذا سيعود بالمردود الإيجابي عليها.

صفاء معرض الكتاب عرس الدولة بتطوير

مواد متعلقة

معرض الكتاب يقترب من 4 ملايين زائر فى 10 أيام

السفير اليابانى يزور جناح "حابى" فى معرض الكتاب (صور)

خطاط معرض الكتاب يرسم البهجة على وجوه الزوار

الكاتبة النرويجية "أليس ليم دي فيريا" تطلق النسخة العربية من كتابها في معرض الكتاب

"إكسترا نيوز": 3 ملايين و700 ألف زاروا معرض الكتاب

وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة معرض الكتاب وتشيد بكثافة الإقبال الجماهيرى

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل| عروض خليجية لـ«رباعى الأهلى».. وكولر يرفض: «لن يرحل أى لاعب»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»