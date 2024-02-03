السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السفير اليابانى يزور جناح "حابى" فى معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

زار السفير الياباني بالقاهرة هيروشي أوكا، جناح دار حابي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، واطلع على الإصدارات اليابانية في الجناح.

معرض القاهرة الدولي للكتاب


وقال محمد طعيمة مدير عام دار حابي إن السفير جاء خصيصا لكون الدار تضم كتبًا لتعليم اللغة اليابانية للناطقين بالعربية من المستوى المبتدئ إلى المتوسط، والتوكاتسو، وهي كتب مختصة بتعليم القيم والسلوكيات اليابانية للناطقين بالعربية.

معرض الكتاب


وأضاف أن الجناح ضم كتابين للدكتورة إيمان رفعت، ومؤلفات الدكتور أحمد رحمي أستاذ للغة اليابانية بجامعة طوكيو.

وتابع مدير حابي أن الدار ستشهد توسعًا في الإصدارات اليابانية في النسخة القادمة من معرض الكتاب.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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السفير الياباني هيروشي أوكا دار حابي معرض القاهره الدولي للكتاب الإصدارات اليابانية معرض الكتاب

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