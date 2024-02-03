السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد البرلمانى العربى يدين حظر "النواب الأمريكى" دخول أعضاء منظمة التحرير أمريكا

منظمة التحرير الفلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية

أدان الاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، مصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الاتحاد البرلماني العربي في بيان له اليوم، إنه في ظل تفاقم هجمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسعورة، على الأشقاء في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما ترتكبه من مجازر وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومع ايقاف بعض الدول الغربية لدعمها الكامل لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بناء على إدعاءات باطلة، يصادق مجلس النواب الأمريكي، على قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الممثل الشرعي لعموم أبناء الشعب الفلسطيني في جميع المحافل العربية والاقليمية والدولية، إلى الولايات المتحدة.

txt

خبراء يتحدثون لـ"الدستور" عن قرار منع أعضاء منظمة التحرير من دخول أمريكا

وأضاف الاتحاد البرلماني العربي أن القرار الجائر اللاإنساني، لا يمكن تفسيره إلا كاستغناء علني وفاضح للولايات المتحدة عن دورها كوسيط وراع للسلام، لصالح كيان محتل وغاصب، لا يقيم وزنا أو اعتبارا لقرارات الأمم المتحدة أو الاجماع الدولي، محذرا من مغبة وخطورة هذا القرار غير المسئول والمتناغم بشكل فاضح مع المساعي الغربية الاستعمارية، الهادفة إلى طمس معالم القضية الفلسطينية غير سفك الشعب الفلسطيني، وتشريده وتهجيره قسرا دون أدنى وازع أخلاقي أو ديني أو إنساني.

txt

خبير عسكرى: نتنياهو يجر الولايات المتحدة لحرب كبيرة بالشرق الأوسط

وشدد الاتحاد البرلماني العربي على أن هذا القرار الأمريكي المستهجن، لا ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل يناقض الدعوة الأمريكية للاعتراف بدولة فلسطينية، ويتجاوز أيضا الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق، ويعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد معترف به أمام الأسرة الدولية.

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تضامنه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن موقفه التضامني الثابت، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا جميع أصحاب الصوت والحس الإنساني الحر، من أبناء الشعب الأميركي بممارسة الضغط والمطالبة بالعودة عن هذا القرار، الذي يُكرس ازدواجية المعاير الأميركية، ويُفقد الولايات المتحدة ما تبقى لديها من مصداقية ونزاهة أمام شعبها وشعوب العالم أجمع، ناهيك عن الاحراج الذي تتعرض له الدول العربية الحليفة أو المتعاونة مع الولايات المتحدة امام شعوبها.

الاتحاد البرلمانى العربى النواب الأمريكي منظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»