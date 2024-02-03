السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قيادى بحركة فتح يكشف لـ"الدستور" أسباب منع أعضاء منظمة التحرير من دخول أمريكا

منظمة التحرير الفلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية

علق القيادي في حركة فتح ماهر النمورة، على قرار منع الولايات المتحدة أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول  الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال النمورة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القرار يأتي في سياق استمرار الموقف الأمريكي المعادي للشعب الفلسطيني والداعم للاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظل تزايد التأييد الشعبي الأمريكي للقضية الفلسطينية ومعارضة العدوان الإسرائيلي على شعبنا الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وهذا لمنع المجتمع الأمريكي لسماع ومشاهدة صور الحقيقة من خلال ممثلي منظمة التحرير واتصالاتهم بجهات أمريكية مؤيدة للقضية الفلسطينية ومع ما شهدناه من مظاهرات ومسيرات بمئات الآلاف دعمًا لقضيتنا ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على شعبنا الأعزل.

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النمورة يرحب بخطوة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

وتساءل النمورة: "كيف يصدر هذا الموقف في حين يصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أيام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد وقف الحرب، وهذا جاء نتيجة صمود الشعب الفلسطيني وإصرار القيادة الفلسطينية على الحفاظ على ثوابتها الوطنية!". 

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الرئاسة الفلسطينية تستنكر قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة

وحول خطوة وزير خارجية بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، رحب النمورة بهذا الموقف الذي يعتبر تطورًا إيجابيًا من بريطانيا، مستذكرًا مسلسل المواقف البريطانية المعادية للشعب الفلسطيني والداعمة لإسرائيل منذ وعد بلفور المشئوم وصولًا بتسليمهم فلسطين وبقيام دولة الاحتلال على أنقاض أراضي الشعب الفلسطيني عام النكبة ومسلسل الفيتو لمرات عديدة ضد أي موقف لصالح الشعب الفلسطيني وداعم لإسرائيل.

كما أشاد القيادى بحركة فتح بالموقف الشعبي البريطاني والذي خرج بمسيرات ومظاهرات مليونية دعمًا للشعب الفلسطيني، ونصرة له ورفضًا لجرائم الاحتلال وعدوانه.

وفي تصريحات سابقة لها، استنكرت الرئاسة الفلسطينية، القرار الصادر من قِبل  مجلس النواب الأمريكي، بحظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

حركة فتح الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية العدوان الإسرائيلى بريطانيا فلسطين

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