السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين فى مشاجرة "الأرض" بالدقهلية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 5 مواطنين بقرية التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بإصابات مختلفة بينهما حالة خطيرة، بعد تعدي ومشاجرة بين أفراد عائلة أخري بسبب الخلاف على ملكية أرض زراعية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر، بوصول 5 مواطنين مصابين بإصابات بالغة بينهما سيدة مصابة برش خرطوش وآخر بكسر في الجمجمة وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة إسلام إبراهيم إبراهيم أحمد موافى بكسر فى الجمجمة وتم نقله إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، وإصابة 4 آخرين، بينهم سيدة مصابة برش خرطوش في الوجه، وتبين أثناء وجود المصابين داخل الأرض، تم الهجوم عليهم من قبل عائلة أخرى بالأسلحة البيضاء والنارية، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.

 وتحرر المحضر رقم 435 لسنة 2024 جنايات الكردي، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

5 مواطنين محافظة الدقهلية أرض زراعية مشاجرة اللواء مدير أمن الدقهلية

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