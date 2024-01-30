الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالشوم بين أبناء عمومة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت الأجهزة المعنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز جزيرة شندويل؛ بسبب خلافات الجوار، حيث استخدمت في المشاجرة العصى والشوم، ونتج عنها إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بالعصى والشوم بين أبناء عمومة بدائرة مركز جزيرة شندويل بسبب خلافات الجوار وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بوقوع المشاجرة بين طرف أول "محمود. س. ع"  47 سنة عامل مصاب بجروح رضيه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه "محمد. س. م"  44 سنة عامل مصاب بجروح رضيه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووالدتهما "نادية. ت. ك"  73 سنة، ربة منزل، مصابة بإشتباه كسر بقاع الجمجمة وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

 

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وبين طرف ثان "عبده. ج.ع" 23 سنة عامل مصاب بجروح رضيه بالوجه وتورم باليد اليمني، وتم نقله إلى مستشفي المراغة المركزي، ووالده 55 سنة عامل ونجل شقيق الثاني "علي. أ.ع" 26 سنة سائق.

تم ضبط طرفي المشاجرة وتم تعين الخدمات اللازمة بمكان المشاجرة وتبين أن طرفي المشاجرة أبناء عمومة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الأخر وإحداث الإصابات المنوهعنها بالتقرير الطبي، وعللا سبب المشاجرة بسبب وجود خلافات بينهما.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.

مشاجرة سوهاج جزيرة شندويل خلافات الجيرة إصابة 4 أشخاص

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