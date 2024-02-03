السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل شخص فى مشاجرة على كيس زبالة بالغربية

جثة
جثة

قتل شخص في قرية كفر يعقوب بمركز كفرالزيات، في الغربية، بعد تعدي جاره عليه بالفأس، بسبب كيس قمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفر يعقوب مركز كفرالزيات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين مواطن وجاره لخلافات الجيرة بسبب كيس قمامة، قام على إثر ذلك المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه مستخدما "فأسا" ولقي حتفه في الحال.

تم ضبط المتهم واقتياده للمركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع شخص مشاجرة أحد جيرانه كيس زبالة الغربية

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