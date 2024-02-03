حياة كريمة.. بدء تبطين ترعتي جزيرة شبشير وجانبية دبركي بالمنوفية

تواصلت أعمال تبطين الترع بقرى مركز الشهداء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابعت منال عبده، نائب رئيس المدينة، وعبدالستار بدر، رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة، أعمال تبطين ترعة جزيرة شبشير بنادر بإجمالي طول ٢٤٠٠ كم.

وتابعت نائب رئيس المدينة برفقة رئيس الوحدة القروية أعمال تبطين ترعة جانبية دبركي بزاوية الناعورة وذلك ضمن جهود الدولة للتقليل من كميات المياه المهدرة وتحقيق العدل المائي بين جميع المستفيدين من الترع، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، والقضاء على الحشرات، والقوارض، إلى جانب تحسين المظهر العام لتلك الترع.

جاء ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء على المتابعة المستمرة لأعمال التبطين، والتنبيه على المقاولين بتجنيب الأحجار لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطرق؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.