السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة معتز مطر وزوبع وآخرين في "تمويل الإرهاب"

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، استكمال محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبدالله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، في اتهامهم بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد حسن.

ووجهت النيابة للمتهمين 11 محبوسًا و7 هاربين اتهامات الانضمام وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر حمزة زوبع معتز مطر عبدالله الشريف محمد ناصر جرائم تمويل الإرهاب

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