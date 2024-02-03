السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هئية الأرصاد اليوم أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (6- 7 درجات مئوية)، وفرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية).كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.

الأرصاد وسط سيناء الوادي الجديد القاهرة الكبرى

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