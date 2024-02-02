عميد "إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تشيد بتنوع فعاليات معرض الكتاب

أشادت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، بتنوع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والعدد الكبير للناشرين وتميز الإصدارات.. واصفة الندوات التي تقدم هذا العام بأنها مواكبة لكل التطورات والقضايا المعاصرة وتستضيف نماذج على درجة عالية من التخصص، معربة عن سعادتها بالإقبال الجماهيري للتعرف على إصدارات الكتب وحضور الندوات بشكل مكثف.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى في تصريح لها اليوم، على هامش فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - إن الإعلام التقليدي لن يختفي ولكنه يطور من آلياته ويضيف خصائص جديدة لصالح الجمهور، حيث إن جميع وسائل الإعلام هدفها تقديم رسالة توعوية وتوجيه الجمهور للصالح العالم، وظهور وسائل إعلام متطورة دفع الوسائل التقليدية لتطوير مضمونها وطرق تقديمه؛ فأصبحت أكثر تفاعلية وتنوعا، لتستقطب جمهورا جديدا عليها من خلال الصفحات الإلكترونية والأدوات الرقمية المتطورة.

كليات الإعلام تواجه تحديات كبيرة في تطوير أدواتها ومقرراتها

وحول رؤية كليات الإعلام في إعداد طالب يمتلك مهارات تواكب سوق العمل.. أوضحت أن كليات الإعلام تواجه تحديات كبيرة ومستمرة في تطوير أدواتها ومقرراتها وتقديم محتوى علمي وتدريبي، وتضع نصب أعينها متطلبات مجالات العمل، لتقليل الفجوة بين مقررات الدراسة بهذه الكليات وبين الواقع العملي، لتشمل الجانب التطبيقي.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى أن كليات الإعلام يجب أن تصنف كليات عملية لتوافر الجانب التدريبي التطبيقي بها، لاسيما بعد تخطيها عائق التجهيزات الضخمة بوجود استديوهات بديلة توفر هذه التكاليف الباهظة، واستعانتها على مدار أعوام طويلة بخبراء وإعلاميين لتدريب طلابها وصقل خبراتهم عمليا.

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وتشارك في المعرض 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص، ومن المتوقع أن يتخطى هذا العام حاجز الـ 4 ملايين زائر.