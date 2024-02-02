الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

يرى بالعين المجردة..اقتران ثلاثي بديع للقمر والزهرة المريخ الأربعاء والخميس المقبلين

القومي للبحوث الفلكية
القومي للبحوث الفلكية

يستعد المتخصصون وهواة الفلك، لرصد ومتابعة اقتران ثلاثي بديعي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفيه يقترن القمر مع كوكب الزهرة،ألمع كواكب المجموعة الشمسية، وكذلك مع كوكب المريخ، الكوكب الأحمر، ويمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، وذلك في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء. 

وأوضح الدكتور اشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن شهر فبراير خاصة الأسابيع الثلاثة الاولى منه تعد مثالية لرصد ومتابعة الظواهر والاحداث الفلكية بسبب عدم وجود تأثير ضوء القمر مما يجعل السماء أكثر ظلمة.

 رصد القمر والزهرة والمريخ بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية

وأشار إلى أنه سيتم خلال الاقتران الثلاثي الذي سيحدث يومي الأربعاء والخميس المقبلين رصد القمر والزهرة والمريخ بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الساعة 5:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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مصطلح الاقتران

وعن مصطلح الاقتران، لفت أستاذ الفلك إلى أنه يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي اخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

 

هواة الفلك اقتران ثلاثي بديعي كواكب المجموعة الشمسية كوكب المري لمعهد القومي للبحوث الفلكية

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