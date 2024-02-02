أمين "البحوث الإسلامية": القضية الفلسطينية هى محور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن "القضية الفلسطينية" تعد القضية المحورية التي تسيطر على جناح الأزهر بالمعرض هذا العام، كما استحوذت على شعور كل أحرار العالم.

جناح الأزهر يرفع شعار "فلسطين فى القلب"

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جناح الأزهر يرفع شعار "فلسطين في القلب"، حيث جرى تخصيص نحو 4 ندوات ضمن البرنامج الثقافي للجناح تحكي تاريخ القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فضلا عن شرح موقف الأزهر في التعامل مع القضية ودعمها على مر التاريخ.

تخصيص ركن يحمل اسم "القدس" للتعريف بالمدينة المقدسة والتأكيد على عروبتها

وسلّط الضوء على أن جناح الأزهر خصص ركنا يحمل اسم "القدس"، للتعريف بالمدينة المقدسة والتأكيد على عروبتها، انتصارا للشعب الفلسطيني، موضحا أن الأزهر يستهدف بهذا الركن تعريف جميع فئات جمهور معرض الكتاب بقضية العرب والمسلمين الأولى.

وأضاف أن جناح الأزهر يضم كذلك مجموعة كبيرة من الإصدارات العلمية المتميزة التي ترتبط بالواقع، والتي تركز على القضية الفلسطينية تاريخا وتطورا وأبعادا وأهدافا، وتابع أن جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب يعد واحدا من أهم الأجنحة التي تكون قِبلة للزائرين والباحثين وطلاب العلم.

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن الجناح لا يقتصر فقط على عرض الدوريات والإصدارات العلمية التي يشارك فيها الأزهر بكل قطاعاته، ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ومركز الترجمة ومرصد الأزهر للرصد الإلكتروني وغيرها، بل تخطى دوره إلى أبعد من ذلك، حيث أصبح الجناح قِبلة للأطفال والأسر لما يجدونه من فعاليات تثري الحياة الثقافية والفكرية والترفيهية داخل الجناح.

ركن الفتوى بجناح الأزهر يشهد إقبالًا كبيرًا من جانب الزائرين

ونوه بأن ركن الفتوى بجناح الأزهر يشهد إقبالا كبيرا من جانب الزائرين لما يجدونه من إجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالأمور الدينية والدنيوية وشئون الأسرة.

وأبرز أن الجناح يضم أيضا "البانوراما" التي تشتمل على مجموعة من الندوات التثقيفية المهمة، التي يشارك فيها يوميا كبار خبراء السياسة والاقتصاد والمجتمع والعلماء، لافتا إلى أن هناك مشاركة متميزة كذلك لجامعة الأزهر ومركز دعم الضيوف الأجانب بالجناح.

أدوار الأزهر لا تقتصر على الدعوية والتعليمية فقط ولكن تتجاوز إلى الأدوار الميدانية والمجتمعية

وشدد على أن التنوع الذي يشهده جناح الأزهر بالمعرض يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أدوار الأزهر لا تقتصر على الدعوية والتعليمية فقط، ولكن تتجاوز إلى الأدوار الميدانية والمجتمعية، فضلا عن تعاطيه مع القضايا العربية والإسلامية.

ويشارك الأزهر الشريف، للعام الثامن على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 حتى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، وذلك بمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.