باريس سان جيرمان يحقق فوزا صعبا على ستراسبورج فى الدورى الفرنسى

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ستراسبورج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، انبرى لها كيليان مبابي لكنه أهدرها.

وعوّض مبابي الركلة المهدرة مسجلًا الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وضاعف ماركو أسينسيو النتيجة لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وقلّص ديلان باكوا النتيجة بعدما تمكن من تسجيل هدف أول لصالح ستراسبورج، وذلك في الدقيقة 68.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 47 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 25 نقطة في المركز العاشر.

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