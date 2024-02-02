الكاتب الليبي عبد الله مليطان: الرواية العربية تشهد قفزة غير مسبوقة

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، ندوة بعنوان "آفاق الرواية العربية"، حضر فيها كل من الروائي الأردني جلال برجس، والكاتب المصري سامح الجباس، والروائي الكويتي طالب الرفاعي، والكاتب الليبي والأكاديمي عبد الله مليطان، والكاتب التونسي نزار شقرون، والكاتب الشاب محمد عبد الله سامي، وأدارها الناقد محمد سليم شوشة.

في كلمته، تحدث الروائي والناقد الليبي عبد الله مليطان عن المشهد الروائي خلال العشرية الأخيرة فقال إن ثمة قفزة في الرواية بشكل عام، فالآن هناك الكثير من النصوص الليبية كما زاد النتاج الروائي وبرزت المرأة المبدعة في ليبيا.

وأشار مليطان إلى أن ثمة تحولا نحو ملامسة القضايا المحلية، فالأعمال الليبية تناولت قضايا الهجرة والاعتقالات وغير ذلك مما يمس المجتمع الليبي، وهو ما جعل الرواية الليبية بارزة ضمن نطاق الرواية العربية.

وتابع: هناك العديد من الدراسات عن أعمال نجوى بن شتوان وما كتبته عائشة ابراهيم عن بعض جوانب التاريخ وروائية مثل محبوبة خليفة تناولت قضايا مهمة تتصل ببيئها، كما استطاعت عائشة الأصفر أن تتناول جانبا من جوانب التاريخ المهمة؛ هذه القضايا والموضوعات حفزت الكثير من النقاد لدراسة الرواية الليبية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.