عالمة الاجتماع النرويجية لين ستالسبيرج: سعيدة بترجمة مؤلفاتي إلى العربية

حلت الكاتبة وعالمة الاجتماع النرويجية لين ستالسبيرج ضيف شرف بمعرض القاهرة للكتاب اليوم، بجناح النرويج، لمناقشة كتابها الصادر حديثًا بترجمة عربية عن دار صفصافة للنشر بعنوان “كفى.. كيف تدمر النيوليبرالية البشر والطبيعة؟”، وناقشتها حول الكتاب المترجمة شيرين عبد الوهاب، التي شاركت في ترجمة الكتاب كما ترجمت لها من قبل عن الدار ذاتها كتابًا آخر بعنوان "هل أنا حرة؟".

تحدثت المؤلفة لين ستالسبيرج عن دوافعها لكتابة هذا العمل الناقد لليبرالية الجديدة فأشارت إلى أن خبرتها الأكاديمية باعتبارها عالمة اجتماع جعلتها تنتبه إلى قضايا العصر ومشكلاته التي تلعب التحولات الرأسمالية المجتاحة للسوق منذ القرن الماضي دورًا رئيسًا بها.

وأوضحت ستالسبيرج أنها رغبت من خلال الكتاب في مناقشة تأثير الليبرالية الجديدة على الإنسان والمجتمع، ودوره في تحويل حياتنا، وفي كتابها السابق "هل أنا حرة؟" كان ثمة اهتمام ببحث آثار الليبرالية الجدية على حياة النساء.



وتابعت: أردت استكشاف تأثير الليبرالية الجديدة على خلق حرب بين الرجل والمرأة، فبينما جاءت الحركات النسائية داعية إلى المساواة والحرية فإنها وضعت حرية النساء بالمقابل على مذبح هذا المطلب.

وقالت ستالسبيرج: إذا أردنا تغيير شيء في المجتمع، فعلينا أن نعرف عدونا، نحتاج إلى التطلع للمستقبل والمضي قدما، لا يمكننا النكوص إلى الوراء لكن علينا أن نركز على هدفنا وحاجتنا إلى أن نحيا حياة كريمة للوصول إلى هذا الهدف أيا كانت السلطة، وأن نفكر في التحديات التي نواجهها مثل تحديات البيئة والطبيعة.

وأضافت: أفتخر بأن كتابي يترجم إلى العربية، وأراه عملا مهمًا أن يقرأ عملي النساء من جميع أنحاء العالم، فما فرضته الرأسمالية على حياتنا يمس جميع الأفراد من مختلف أنحاء العالم.

جاء في تقديم الدار لترجمة الكتاب إلى العربية: في هذا الكتاب، تقدم الكاتبة والصحفية لين ستاليسبرج دراسة نقدية عن ماهية الليبرالية الجديدة وتأثيرها على المجتمعات الحديثة، وكذلك الفرق بينها وبين الأنماط التقليدية من الرأسمالية الغربية.

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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