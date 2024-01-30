الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض الكتاب 2024| ندوة لمناقشة "50 لقطة ميتافيرسية" وإطلاق نسخته بلغة برايل

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، ندوة ثقافية لمناقشة كتاب "50 لقطة ميتافيرسية، ثاني إصدارات الإعلامية چرمين عامر وكذلك إطلاق نسخة الكتاب بلغة برايل.

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معرض القاهرة للكتاب 2024  

حضر الندوة نخبة من الشخصيات الاعلامية ورجال مجتمع المال والأعمال والاقتصاد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الاهلية والجمهور، لاستعراض الرؤية التحليلية الساخرة للكتاب والتي تعكس صورا من واقعنا ومعاصرتنا للاحداث والتحولات الكوكبية الكبيرة خاصة بعد اختراق الثورة المعلوماتية لكل مناحي الحياة.  

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واستلهمت الإعلامية اللقطات الـ50، من سلسلة الأخبار والحقائق ومجموعة الدراسات التي نشرت عن عوالم الميتافيرس عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتناولتها بأسلوب قصصي نقدي ساخر يرمز إلى الإشكالية والتحولات الفكرية والأيدلوجية والسياسية والاقتصادية والاعلامية التي يعيشها جموع البشر حول العالم.   

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وبعد ثورة تكنولوجية ضخمة عصفت بمعالم الحضارة الإنسانية من أفكار ومعلومات واعلام واقتصاد وتسوق وانماط استهلاك وذوق عام وقنوات تواصل وblock chain  والمعايير الأخلاقية لتنقلنا عبر 7 مواجهات (فصول) رمزية منفصلة متصلة بين العالم الواقعي والعوالم الميتافيرسية الي عالم "ما بعد الانسان".  

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وعبرت الكاتبة عن تحديات سيطرت العقول الاصطناعية علي البشر وبالتالي اضمحلال الحضارة البشرية في صراعات بين: البشر VS الروبوت - الإنسان VS المواطن الرقمي - العقول البشرية VS الذكاء الاصطناعي - أسيادVS  عبيد العالم - الخير VS الشر (الجريمة المعلوماتية) - إعلام الفيمينستFeminist  - كوكب المؤثرين مستندة إلى سلسلة التجاوزات للعقول الاصطناعية في حقوق الملكية الفكرية للبشر من فن وثقافة ورسم وعلوم.. الخ.  

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ووصفت الكاتبة العوالم الافتراضية، بالفقاعات المعرفية، التي فرضت علينا دستورها وقوانينيها.  وعدتنا بتجربة جماهيرية مبهرة في التعلم والتسوق والترفية والتفاعل الاجتماعي العابر للحدود.  فنالت زخم اعلامي ضخم عن قوتها ومدي تاثيرها علي البشر حاليا ومستقبلا. 

وتغافلت التأثيرات السلبية لعوالم الميتافيرسية،  فحكام هذه العوالم هم أسياد العالم الجدد، هم المسيطرون علي هذه العقول الاصطناعية والمعلومات الضخمة المخزنة بها.  ليحول البشر الي فريسة سهلة لعمليات التنميط السلوكي والفكري..  مما يؤدي الي تواري وانكماش قدرات العقل البشري الابداعية واعتمادهم كليا علي الالات والذكاء الاصطناعي.  فضلا عن محاولات الترهيب الخفية والمستمرة من جرائم معلوماتية عابرة للحدود.  
وتعقيبا على إطلاق نسخة كتاب "50 لقطة ميتافيرسية" بطريقة برايل، تقول چرمين عامر- ان المشاركة في المبادرة القومية "المس حلمك" التابعة لمؤسسة اخبار اليوم يساعد علي مزيد من الدمج بين فئات المجتمع خاصة الجانب الفكري والثقافي والمعرفي لذوي الهمم. مما يساهم في تخطي حاجز الاعاقة وتكملة مشوارهم التعليمي والفكري والمعرفي.

ووجهت دعوي إلى دور النشر والجهات المعنية بحشد الطاقات خاصة في مجال النشر للاهتمام بزيادة المحتوي الثقافي من الكتب الورقية بطريقة برايل سواء في مصر او الوطن العربي.  خاصة في الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والروبوت والجريمة المعلوماتية وتنمية قدرات الذكاء البشري وإعلام المؤثرين.

بلغة برايل ميتافيرسية معرض القاهره الدولي للكتاب ندوة ثقافية نسخة الكتاب بلغة برايل مؤسسة الاخبار برايل كتاب معرض الكتاب حقوق الملكية الفكرية

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