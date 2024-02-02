رئيس وكالة الفضاء يؤكد أهمية التعاون الدولي ويدعو لتعزيز برامج التعاون الفني

أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أهمية التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي، داعيا لتعزيز برامج التعاون الفني لبناء قدرات الدول النامية في هذا المجال الحيوي.

وأشارت الوكالة - في بيان أصدرته اليوم - إلى أن ذلك جاء خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة الـ61 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بالأمم المتحدة بفيينا، اللجنة الفرعية العلمية والتقنية.

وأعرب صدقي عن كامل تقدير ودعم مصر لهذه اللجنة الموقرة، مشيدًا بأهمية وتعدد الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية، مشيرا إلى دعم مصر لمديرة مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي وأعضاء المكتب على ما يقدمونه من دعم الدول الأعضاء.

واستعرض الدكتور شريف صدقي إنجازات مصر في مجال الفضاء، حيث تم إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية على مدار الأعوام العشرة الماضية، كان آخرها إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 في الرابع من ديسمبر الماضي.

وأكد أنه يتم حاليا التحضير لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية خلال الأعوام المقبلة، بداية من القمر الصناعي نكس سات 1 والمقرر إطلاقه في فبراير الحالي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عن اقتناع مصر الراسخ بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الفضاء الخارجي، ولا سيما داخل القارة الإفريقية، لافتا إلى استضافة مصر عدة اجتماعات منذ عام 2014 لمناقشة وتنفيذ أول استراتيجية إفريقية للفضاء الخارجي، مما أسفر عن بلورة واعتماد استراتيجية إفريقيا للفضاء وتأسيس وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة.

مبادرة مصر لإطلاق قمر التنمية الإفريقي لمراقبة تأثير التغيرات المناخية

وسلط الضوء على مبادرة مصر لإطلاق قمر التنمية الإفريقي لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية، وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء في رصد التغيرات المناخية ومساعدة الدول الإفريقية على التكيف مع آثارها.

وشدد على ضرورة دعم برامج التعاون الفني من أجل بناء قدرات الدول النامية في مجال الفضاء، ونقل تكنولوجيا المعرفة، وعدم إعاقة سبل التعاون الدولي في هذا المجال.

وأعلن الدكتور شريف صدقي تنظيم مصر مؤتمر دولي للفضاء بعنوان "آفاق الفضاء الجديدة في إفريقيا والشرق الأوسط" في سبتمبر القادم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية - في ختام كلمته - عن تطلع مصر إلى أن تشهد أعمال هذه الدورة نقاشا بناء يساعد على تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.