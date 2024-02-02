وزير قطاع الأعمال: توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مشروع تصنيع زراعى وإنتاج حيوانى بالصالحية الجديدة

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين شركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة "هيلثي فاميلي" العاملة في مجال التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أنه يستهدف بروتوكول التعاون والشراكة إقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني، وذلك باستغلال مساحة 100 فدان من أرض مزرعة الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة، المملوكة لشركة إيجيكو، بحجم استثمارات أولية تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه، وتشمل المشروعات مزارع أبقار لإنتاج الألبان، ومصانع لإنتاج الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى، ومصنع عصائر، وآخر للأعلاف، بالإضافة إلى محطة لفرز الخضر والفاكهة بهدف التصدير للخارج.

وقالت الوزارة إنه يأتي ذلك في إطار السياسة العامة واستراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل، والتي تشمل استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المنتج المحلي والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتحسين سلالات الماشية المحلية، وتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، من خلال كافة أوجه التعاون والشراكات، وأن الخريطة الاستثمارية لدى الوزارة تشمل المشروعات والقطاعات.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من الشراكة تعظيم إيرادات شركات قطاع الأعمال العام لصالح القطاع الخاص.