365 يومًا من العمل الخيرى والتنموى المتواصل لبنك الطعام المصرى خلال 2023

إغاثات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في غزة وإعانات للمتضررين فى الكوارث الطبيعية

توزيع ملايين الوجبات وكراتين المواد الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، وامتداد الجهود لخارج القطر المصري، لتوقيع العديد من البروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة ودور بارز لأنشطة الاطعام من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي.

القاهرة في 30 يناير 2024- شهد عام 2023 العديد من الإنجازات التي حققها بنك الطعام المصري على كافة الأصعدة والمستويات، وكان له السبق في العديد من الاحداث والفعاليات والمواقف التي مرت على المجتمع سواء داخل القطر المصري أو خارجه، سواء من خلال الانشطة الخاصة ببنك الطعام وحده أو من خلال مشاركته فى التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

المدقق فى المشهد العام يلحظ أن نشاط بنك الطعام المصري لم يقتصر على فترات بعينها، أو على أحداث وفعاليات موسمية فحسب، بل إن الـ 365 يوما التي مرت خلال 2023 شهدت جميعها نشاطا كبيرا، وجهودا متواصلة، وعزما أكيدا على أن يؤدي البنك رسالته في اتمام برامج الإطعام.

نجح بنك الطعام المصري، في تحقيق جزء كبير من استراتيجيته وأهدافه القائمة على 3 ركائز أساسية وهي، خلق القيمة العامة من خلال تعزيز الجهود المبذولة لمساعدة المستحقين بما يجعل قيمة حقيقية لأنشطة البنك، والتأييد المجتمعى الناتج عن تفاعل بنك الطعام مع الجمهور بطرق مختلفة لدعم الصورة الذهنية والسمعة الطيبة التي يحظى بها بنك الطعام لديهم، والتفوق التشغيلى الذي يظهر بتطوير بنك الطعام لأنظمة التفوق التشغيلي لضمان نموه وتطوره بشكل مدروس.

قام بنك الطعام المصري حسبما صرح رئيسه التنفيذي محسن سرحان بتعزيز سبل التنمية المسـتدامة استنادا على المحاور الأربعة الرئيسـية التي يقوم من خلالها بتنفيذ كافة برامجه وأنشطته وهي الحمايـة، الوقايـة، التمكيـن، والارتقاء، كما تمكن من إطلاق برامج جديدة ومشروعات على مستوى محافظات الجمهورية فى سبيل النهوض بقضية الإطعام والوصول للمستحقين وتمكينهم من خلال عدة برامج ومبادرات باختلاف شرائحهم ومستوياتهم واحتياجتهم، وقد عبر سرحان عن فخره بما تحقق خلال عام 2023، وقدرة البنك على التغلب على العديد من التحديات، مشيدا بجهود كافة العاملين ببنك الطعام المصري، وتفانيهم لخدمة المستحقين والمستفيدين وتحقيق ارتباط الموظفين بأنشطة البنك وبرامجه، معتبرا ذلك عنصرا أساسيا في نجاحه، لانعكاسه على مستوى رضا المستحقين والمتبرعين، وظهوره فى الخطوات الثابتة لبنك الطعام على طريق تطوير المجتمعات في جميع أنحاء مصر، لافتا إلى أن مهمة بنك الطعام المصري تتجاوز فكرة تقديم مساعدات غذائية مباشرة للأسر المستحقة، لتصل الى أهمية تحقيق أهداف دعم الأمـن الغذائي وتقليل معـدلات سـوء التغذية لدى الأطفال عبر مجموعة متنوعة من البرامج والتدابير التـي تسـتند للأدلـة والشـواهد العمليـة، مصحوبـة بخطـط لقيـاس الأثـر بشـكل علمـي منهجـي، للتحقـق مـن فعاليـة تكلفـة برامـج البنـك ومـدى قدرتهـا عـى تحقيـق الأثـر الإيجابـي المنشـود.

قام بنك الطعام المصري خلال 2023 بتنفيذ كافة أنشطته تحت شعار "الغذاء أساس الحياة"، من خلال فريق عمل بنك الطعام، وبالتعاون مع الجمعيات الشريكة المختلفة التي يصل عددها الى 3700 جمعية أهلية وتكافلية تقدم خدمات للمجتمع، وقام من خلال محور الحماية بتوزيع 1،167،164 كرتونة مواد غذائية، 2،390،792 وجبة، مستعينا فى سبيل الوصول لهذه الأرقام بعدة برامج وأنشطة من أهمها برنامج التكية، لتجهيز وتوزيع وجبات ساخنة يوميًا على المستحقين من خلال مطابخ مجهزة فى مختلف محافظات مصر، وبرنامج قوافل الخير بمختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية.

أما فيما يتعلق بالأوضاع داخل قطاع غزة وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون داخل القطاع، قام بنك الطعام بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بتوزيع عدد 160،051 وجبة ساخنة، من خلال مطابخ الجمعيات القاعدية بمحافظة شمال سيناء، وتوجيه 309 شاحنات، تحتوي على ما يقرب من 4635 طن مواد غذائية إلى القطاع لـ2مليون فلسطيني بمساعدة العديد من الشراكات والمتطوعين من داخل شمال سيناء والقاهرة بما يقرب 5700 متطوع من جهات وأعمار وجنسيات مختلفة.

نفذ بنك الطعام أيضا برنامج الاغاثة الداخلية، بتوفير مساعدات للمتضررين فى الأزمات، الى جانب الأنشطة الموسمية التي شملت شهر رمضان بتسليم 3،700 جمعية ما يقرب من 847،698 كرتونة مواد غذائية بما يكفي 5 أفراد في العائلة، والتبرعات العينينة التي شملت 160،564 أسرة، وشنطة المحطة التي تم من خلالها توزيع 100،000 شنطة بمحطات المترو والقطار خلال شهر رمضان، وبرنامج افطار الصائم وموائد الرحمن بجميع انحاء المحافظات وتم من خلاله تسليم 1،811،757 وجبة افطار لعدد 163 جمعية إلى جانب زكاة الفطر، بتسليم 63،991 شنطة زكاة فطر للأسر المستحقة بعدد 889 جمعية، فضلا عن نشاط بنك الطعام خلال عيد الأضحى من خلال برنامج الصكوك وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين، والذي وصل إلى ما يقرب من 400،000 كيلو جرام من اللحوم تم توزيعها على 2468 جمعية.

فقد حرص بنك الطعام المصري خلال العام على التنويع بين البرامج لتغطي كافة المحاور، ففيما يتعلق بمحور الوقاية، نفذ بنك الطعام برنامج التغذية المدرسية، للأطفال بالمدارس الأكثر احتياجا طوال فترة الدراسة لتقليل الأعباء الأسرية علي أولياء الأمور وتوفيرالغذاء الصحي لأبنائهم لضمان تطويرهم الذهني، بإنشاء مطبخ متكامل داخل المدارس الأشد فقرًا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ووصل عدد المستفيدين 54،000 تلميذ مقارنة بـ 35،000 تلميذ في 2022 في 14 محافظة وهي (القاهرة – الإسكندرية – الوادي الجديد -الفيوم- بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الدقهلية - البحر الأحمر – الجيزة - القليوبية - البحيرة - الشرقية)، فضلا عن برنامج تغذية الحضانات مع وزراة التضامن الاجتماعي التابع لبرنامج "ابنى بكرة"، لمكافحة سوء التغذية لدي الأطفال ودعم صحة التلميذ للنهوض بقدراتة العقلية والجسدية وتم من خلاله تقديم وجبات لعدد 14،138 طفل في 57 حضانة، وتم تطبيق نظام المطبخ السحابي بالتعاون مع شركة جرَبتِك، المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية، في المطابخ المدرسية لمراجعة حالة المخزون بشكل دوري من المكونات والأصناف الموجودة لمتابعة الاستهلاك وتقليل الهدر، ومتابعة خط سير العمليات بالكامل منذ البدء في تحضير الوجبات الساخنة حتى وصولها إلى الأطفال في المدارس والحضانات.

شهد 2023 تحديث بيانات ومستندات 96 من دور الرعاية الشهرية المتنوعة وتطوير العمل معها من خلال المنصة الإلكترونية لبنك الطعام، واعتماد 10 دور مسنين جديدة للإستفادة من برنامج دعم فيتامين "د" بالإضافة الى تحديث بيانات ومستندات 1000 جهة من منظمات المجتمع المدنى، كما تم تنفيذ برنامج "فرصة أولى" للحد من التقزم لتوفير غذاء يتماشى مع احتياجات الأمهات الحوامل والأمهات حديثي الولادة وأطفالهم حتى سن سنتين لتعزيز صحة الأم والجنين وتم تسليم عدد 22،783 طرد غذائى للسيدات الحوامل خلال عام 2023 بالإضافة الي ورش توعوية للأمهات عن صحتها وصحة أطفالها.

شملت انشطة بنك الطعام خلال العام الماضي تنفيذ عدة برامج عبر محور التمكين، والتي يتم من خلال توفير احتياجات المزراعين لامدادهم في سلسة بنك الطعام التي تعزز الأمن الغذائي والاقتصادي، من أهمها دعم وتمكين صغار المزارعين بعدد 500 مزرعة بإجمالي 1،38 فدان، بما في ذلك عدد 80 مزرعة بمحافظة البحيرة (حوش عيسى) وإنتاج 404201 طن من الفاصوليا، 23 مزرعة فى محافظة شمال سيناء (بئر العبد) بـ 65 فدانا وإنتاج 32،677 طن من الفول، 49 مزرعة فى محافظة اسوان (كوم امبو ودراو) بـ 4800 نخلة من البلح وانتاج 240،497 طن من البلح، و176 مزرعة في محافظة الوادى الجديد (الفرافرة) 597 فدان من القمح، وتم تمكين 500 مربية دواجن.

أما فيما يتعلق بمحور الارتقاء، فقد شهد هذا العام أيضًا عددا من الأنشطة التي قام بها بنك الطعام المصري من خلال المشاركة في المناقشات الحوارية والفعاليات المختلفة المهمة على مدار العام، فقد حرص بنك الطعام للعام الثاني علي التوالي علي المشاركة في الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث هدف البنك الي الاستفادة من القرارات التى صدرت من القمة فى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، كما شارك البنك أيضا بالمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود افريكا2023، وفي إطار المحور ذاته، عقد بنك الطعام المصري، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية سلسلة من الفعاليات تحت عنوان «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة» والتي استهدفت مناقشة جهود وأنشطة المجتمع المدنى المصري، وإنشطة الجهات الثلاث فى مجالات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائى والتغيرات المناخية والتنمية الزراعية وتوفير الغذاء اللازم للمستحقين من الفئات المختلفة، وضرورة اللجوء إلى الأبحاث العلمية الدقيقة لاستهداف الوصول إلى المستحقين الفعليين، بالاضافة الى توقيع البنك العديد من بروتوكولات تعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لنشر المعارفة المبنية علي الأدلة.