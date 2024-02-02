الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: لا يوجد مبرر لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أنه لا يوجد أى مبرر لعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وقال بلينكن - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، إن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أهداف سياستها الخارجية بما يشمل قابلية تطبيق حل الدولتين.

وأضاف أن واشنطن عارضت باستمرار الإجراءات التى تقوض الاستقرار فى الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.. ويشمل ذلك الهجمات التى يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

ودعا وزير الخارجية الأمريكى إسرائيل إلى فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين فى الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه.

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

عاجل.. بيان من حماس بشأن منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول أمريكا

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟