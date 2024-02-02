وزير الخارجية الأمريكى: لا يوجد مبرر لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أنه لا يوجد أى مبرر لعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وقال بلينكن - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، إن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أهداف سياستها الخارجية بما يشمل قابلية تطبيق حل الدولتين.

وأضاف أن واشنطن عارضت باستمرار الإجراءات التى تقوض الاستقرار فى الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.. ويشمل ذلك الهجمات التى يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

ودعا وزير الخارجية الأمريكى إسرائيل إلى فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين فى الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه.