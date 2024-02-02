الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع 4 مليارات دولار كمساعدات لليمن

أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4 مليارات دولار كمساعدات هذا العام لليمن، الذي دمره ما يقرب من عقد من الحرب والصراع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 “تتطلب 2.7 مليار دولار للمساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية”.

وأضافت أن هناك حاجة إلى 1.3 مليار دولار إضافية للتنمية المستدامة

دعم عاجل لأكثر من 18 مليون مدني في اليمن

وقال بيتر هوكينز، إن هناك حاجة إلى "دعم عاجل" لأكثر من 18.2 مليون مدني في اليمن "الذين واجهوا معاناة هائلة يومياً لأكثر من تسع سنوات بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي والتعطل الشديد في البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن تغير المناخ". وقال القائم بأعمال المنسق الإنساني للأمم المتحدة لليمن.

وأضاف: “يجب ألا ندير ظهورنا على شعب اليمن. وإنني أناشد الجهات المانحة تقديم دعمها المستمر والعاجل لإنقاذ الأرواح، وبناء القدرة على الصمود، وكذلك لتمويل التدخلات المستدامة”.

وقال البيت الأبيض إنه لا توجد حاليا خطط لاستهداف مسؤولي الحكومة الإسرائيلية بعقوبات بعد أن أصدر جو بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين يوم الخميس، حسبما نقلت شبكة CNN: “لا توجد خطط لاستهداف المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بالعقوبات في الوقت الحالي”.

واوضحت أنه كانت هذه مجموعة أولية من التسميات؛ لن أقوم بمعاينة ما إذا كان سيكون هناك المزيد أم لا، ولكنها أداة جديدة سنلقي نظرة على استخدامها بشكل مناسب.

ووفقا لتقرير أكسيوس، فقد فكرت إدارة بايدن في فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، وكلاهما دعا إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة وشمال الغرب. بنك.