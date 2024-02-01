قطر: حماس أعطت موافقتها المبدئية على اتفاق وقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، إن حماس أعطت موافقتها المبدئية على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح الذي سيتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الخميس، إن حماس أعطت “تأكيدا إيجابيا مبدئيا” لاقتراح التهدئة، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس. وأضاف: "لا يزال أمامنا طريق صعب للغاية"، مضيفا نحن متفائلون لأن الجانبين اتفقا الآن على الفرضية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقفة تالية.

وأضاف المتحدث القطري: نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من مشاركة أخبار جيدة حول هذا الموضوع.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول قطري لرويترز: لا يوجد اتفاق حتى الآن، وان حماس استقبلت الاقتراح بشكل إيجابي ولكننا ننتظر ردهم.

الضربات الانتقامية

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة أمرت بشن سلسلة من الضربات الانتقامية على مدار أكثر من يوم ضد الجماعات المدعومة من إيران.

ومن المتوقع أن تستهدف الهجمات في سوريا وربما في العراق، رغم أن أوستن لم يحدد التوقيت أو الموقع الدقيق. ويأتي ذلك ردًا على غارة جوية بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية على الحدود الإيرانية السورية يوم الأحد والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وتقول قطر إن حماس أعطت “تأكيدا إيجابيا مبدئيا” لاتفاق وقف إطلاق النار المقترح الذي سيتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه "لا يزال هناك طريق صعب للغاية أمامنا"، لكنه "يأمل أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سنتمكن من تبادل الأخبار الجيدة حول هذا الأمر". الذي - التي."

وأصدر جو بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذين يهاجمون الفلسطينيين، وسط إحباط متزايد في واشنطن من مسار إسرائيل في خضم حربها في غزة. ويفرض الأمر في البداية عقوبات مالية وحظر تأشيرات ضد أربعة أفراد، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يدرسون ما إذا كانوا سيعاقبون آخرين متورطين في الهجمات التي تكثفت خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو إن الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية هم “مواطنون ملتزمون بالقانون” ووصف أمر بايدن بأنه “جذري”.