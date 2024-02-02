يهتم المصريون بالاطلاع على جدول مواعيد مباريات اليوم لكرة القدم، مع استمرارة مباريات كأس أمم أفريقيا ووصولها إلى دور الـ 8، واستمرار مباريات الدوريات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-2-2024.

دور الـ 8 كأس أمم أفريقيا

يواجه نيجيريا وأنجولا الساعة 8:00، وتنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية (bein afcon).

يواجه الكونغو الديمقراطية غينيا الساعة 11:00 pm.

وتنقل مجموعة قنوات beIN Sports بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وسوف يتم بث المباريات عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON.

مواعيد مباريات اليوم

يواجه الأردن طاجيكستان الساعة 2:30 وتنقل المباراة على قناة أبو ظبي آسيا 1و 2، الرابعة الرياضية العراقية 1&2&3، بي إن سبورت آسيا.

يواجه أستراليا كوريا الجنوبية الساعة 6:30 مساءً.

القنوات الناقلة مباريات اليوم