الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-2-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يهتم المصريون بالاطلاع على جدول مواعيد مباريات اليوم لكرة القدم، مع استمرارة مباريات كأس أمم أفريقيا ووصولها إلى دور الـ 8، واستمرار مباريات الدوريات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-2-2024.

دور الـ 8 كأس أمم أفريقيا 

  • يواجه نيجيريا وأنجولا الساعة 8:00، وتنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية (bein afcon).
  • يواجه الكونغو الديمقراطية غينيا الساعة 11:00 pm.

وتنقل مجموعة قنوات beIN Sports بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وسوف يتم بث المباريات عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON.

مواعيد مباريات اليوم

  • يواجه الأردن طاجيكستان الساعة 2:30 وتنقل المباراة على قناة أبو ظبي آسيا 1و 2، الرابعة الرياضية العراقية 1&2&3، بي إن سبورت آسيا.
  • يواجه أستراليا كوريا الجنوبية الساعة 6:30 مساءً.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

  • يواجه أتلتيك بيلباو مايوركا الساعة 11:00 -beIN Sports.
  • يواجه ليتشي فيورنتينا الساعة 10:45 -     AD Sports Premium.
  • يواجه هايدينهايم  دورتموند الساعة   10:30- بي ان سبورتس.
  • يواجه ستراسبورج باريس سان جيرمان الساعة 11:00 -  bein sports.
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مباريات قنوات Bein Sports كأس أمم إفريقيا الكونغو الديمقراطية غينيا نيجيريا و أنجولا

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