الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتصادي كتلة الحوار" يبحث وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري

جريدة الدستور

عقد النادي الاقتصادي لكتلة الحوار، اجتماعه الأول أمس الأربعاء، لمناقشة الاستجابة والرد علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية ٢٠١٤-٢٠٣٠.

ترأس الاجتماع الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، وبحضور المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل، والنائبة السابقة مارجريت عازر سكرتير عام كتلة الحوار، والدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الأمناء، والدكتورة غادة موسى أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حكومة الظل، والدكتور جودة جلال وزير المالية في حكومة الظل، والمهندس أحمد شكري وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الظل، وعدد من الباحثين الاقتصاديين في مركز دراسات كتلة الحوار.

رؤية النادي الاقتصادي لتقرير مجلس الوزراء 

تناول الاجتماع رؤية النادي الاقتصادي لتقرير مجلس الوزراء ومنهجية الرد عليه والاستعانة بهيئات الكتلة المختلفة من الوزارات المعنية بحكومة الظل ولجان السكرتارية العامة وايضًا مركز دراسات الكتلة لطرح وجهة نظر أخرى وحلول وبدائل أكثر تفصيلة. 

وأعرب اعضاء النادي الاقتصادي أثناء الاجتماع عن تفهمهم للخطوات التي تقوم بها الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا أنهم عبروا عن قلقهم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأزمة الاقتصادية الحالية في ظل المتغيرات الإقليمية الخطيرة التي تؤثر على الدولة المصرية.

 وأكدوا في هذا السياق أهمية أن تكون نوعية السياسات والخطط المقدمة من الدولة في صورة حزمة من الإجراءات القوية وعلي مختلف المسارات السياسية والاقتصادية، وأن تكون قابلة للتنفيذ وقادرة على الاستجابة للتحديات والظروف الخطيرة التي يواجهها الوطن.

كتلة الحوار مجلس الوزراء التوجهات الاستراتيجية باسل عادل المهندس حسام على مارجريت مركز دراسات كتلة الحوار

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