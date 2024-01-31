الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دكتور محمد الباز: جمال الغيطاني هو العارف بالوطن في هذا العصر (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز خلال ندوة جمال الغيطاني بمعرض الكتاب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أهم وأبرز ما يمكن أن يطلق على جمال الغيطاني أنه العارف بالوطن في هذا العصر كونه شاهد على أهم الأحداث التي شهدتها مصر.

وأضاف في كلمته خلال ندوة" جمال الغيطاني " ضمن فعاليات محور"مشروعات السرد العربي" في الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأربعاء، أن افتقد جمال الغيطاني عندما بدأ فى تسجيل حلقات عن الشخصية المصرية، حيث إنه كان من المهم أن يكون جمال الغيطاني حاضرًا بشهادته عن الشخصية المصرية، لافتًا إلى أنه رغم أن هناك مقولة فى العمل الصحفي تتمثل في "أن أي جرنال لا يتوقف بانسحاب أحد صناعه إلا أنه عندما غادر جمال الغيطاني أخبار الأدب استشعرت أن هناك أمرًا ما انطفأ".

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وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

 

 

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