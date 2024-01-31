الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد الباز: اختلفت مع جمال الغيطانى فى موقفه من اغتيال السادات (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز خلال ندوة جمال الغيطاني بمعرض الكتاب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جمال الغيطاني مات معنويا في اليوم الذي شاهد غلاف مطبوعة صحفية يحمل صورة لخيرت الشاطر، لافتا إلى أنه افتقد شهادته في برنامج "الشاهد"، والتي كانت مهمة فى حديثه، سواء في الثلاثين من يونيو ودور الإخوان ومقالاته ضدهم.

جاء ذلك، في كلمته خلال ندوة "جمال الغيطاني" ضمن فعاليات محور "مشروعات السرد العربي" في الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأربعاء.

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معرض القاهرة للكتاب يناقش "مستقبل الصحافة الورقية"

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"مصر مهد الأديان" معرض فني لقصور الثقافة بدار الأوبرا.. غدًا

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من الرواد.

محمد الباز الدستور جمال الغيطاني الشاهد الثلاثين من يونيو الإخوان معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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